Matthijs de Ligt is een van de spelers bij het Nederlands elftal die geen coronavaccinatie hebben genomen in de aanloop naar het EK. Dat zegt de verdediger van Juventus voor de camera van ESPN.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

"Het was niet verplicht", aldus De Ligt vrijdag bij een training in Zeist. "Ik vind dat je baas over je eigen lichaam moet zijn. Het risico op een besmetting is er altijd en ik heb ook gehoord dat je na een vaccinatie besmet kan raken."

De spelers en stafleden van het Nederlands elftal konden afgelopen week met voorrang worden ingeënt tegen COVID-19, maar verschillende spelers zagen daarvan af. Volgens bondscoach Frank de Boer ging het om "een stuk of zes spelers".

De 21-jarige De Ligt raakte begin dit jaar bij Juventus besmet met het coronavirus. Na een isolatieperiode van twee weken keerde hij terug in de selectie van de inmiddels vertrokken coach Andrea Pirlo.

Matthijs de Ligt tijdens een training van het Nederlands elftal. Matthijs de Ligt tijdens een training van het Nederlands elftal. Foto: Getty Images

Herbesmetting is mogelijk na coronageval

Ook mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt, kunnen opnieuw besmet raken. De kans dat ze dan ziek worden is wel kleiner, maar hoe klein (en voor hoelang) is niet bekend.

Het vaccin kan ook mensen die het virus al hebben gehad beschermen tegen coronaklachten en voorkomen dat ze in het ziekenhuis belanden of overlijden aan de gevolgen van COVID-19. Maar ook de duur van de werking van het vaccin is nog niet bekend.

De Ligt treft naar eigen zeggen andere maatregelen om een besmetting te voorkomen. "Het enige wat je kan doen is zo goed mogelijk jezelf beschermen en zo min mogelijk met mensen in contact komen buiten het Nederlands elftal om."

De Ligt reist zaterdag met Oranje naar het Portugese Lagos voor een trainingskamp van een week. Het Nederlands elftal speelt komende woensdag in de Algarve een oefenwedstrijd tegen Schotland.