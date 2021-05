Wout Weghorst is dolgelukkig dat hij bij de definitieve selectie van Oranje zit voor het EK. De spits speelde in november 2019 voor het laatst voor Nederland en werd daarna ook niet meer opgeroepen.

"Het was niet altijd makkelijk, maar ik heb altijd geloof gehouden. Ik heb er voor mezelf alles aan gedaan, waardoor ik mezelf niks kwalijk kon nemen. Mooi dat het beloond wordt", zei Weghorst vrijdag in Zeist in gesprek met de NOS.

Weghorst speelde tot dusver vier interlands voor Nederland, maar wist nog niet te scoren. De aanvaller kende een uitstekend seizoen bij VfL Wolfsburg. Hij eindigde als vierde in de topscorerslijst van de Bundesliga met twintig doelpunten.

"Het heeft even geduurd, maar ik ben blij er op de eindronde bij te zijn. Ik heb vroeger Nederland toegejuicht in een oranje shirt en had de droom zelf een EK te spelen. Nu kan ik mijn eigen land vertegenwoordigen en juichen kleine supporters mij toe."

Wout Weghorst trainde vrijdag voor het eerst met de EK-selectie. Wout Weghorst trainde vrijdag voor het eerst met de EK-selectie. Foto: Getty Images

'Ik wil over corona eigenlijk niks meer zeggen'

Naast zijn goede prestaties bij Wolfsburg kwam Weghorst ook geregeld in het nieuws vanwege zijn uitspraken over het coronavirus en de vaccinaties daartegen. De international wilde er vrijdag weinig op zeggen.

"Daar is al veel over gezegd en veel over ingevuld. Ik wil over corona eigenlijk niks meer zeggen. Het is niet aan mij er meer over te zeggen. Ik heb me niet laten vaccineren en verder moet iedereen zijn eigen keuze maken", aldus Weghorst.

Het EK begint voor Weghorst en Oranje op 13 juni met de eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. Nederland speelt daarvoor nog twee oefeninterlands: tegen Schotland (2 juni) en Georgië (6 juni).