Met Daley Blind op het trainingsveld begonnen de beschikbare internationals van de definitieve EK-selectie van het Nederlands elftal vrijdagavond aan hun eerste training in de aanloop naar de Europese titelstrijd. De verdediger van Ajax liep eind maart een zware enkelblessure op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Gibraltar.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Na een operatie en zes weken revalideren is hij bijna klaar om volledig te trainen. "Ik ben er nog niet voor de volle 100 procent", zegt Blind vrijdag. "Maar het voelt al goed."

"Het was pittig en mentaal heel zwaar", antwoordt hij als hem vlak voor de training naar de revalidatieperiode van zes weken wordt gevraagd. "Het was afzien, ook voor mijn vrouw. Ze had er soms een derde kind bij. Maar ik heb de juiste mensen om mij heen verzameld. En met mijn geschiedenis valt een enkelblessure ook wel weer mee."

De 31-jarige Blind refereerde aan een ontstoken hartspier, waardoor hij in december 2019 tijdens een thuiswedstrijd van Ajax tegen Valencia in elkaar zakte. Een onderhuidse defibrillator moest hem van dat probleem afhelpen.

De schrik was echter groot toen dat apparaat vorig jaar augustus tijdens een oefenduel met Hertha BSC alarm sloeg. Velen vreesden voor zijn loopbaan, maar Blind keerde terug en met hem afwisselend in de defensie en op het middenveld koerste Ajax af op de landstitel en de KNVB-beker.

'Pijn was in gedachten erger dan die is geworden'

Wel vierde de 77-voudig Oranje-international beide prijzen op krukken, omdat hij op een slecht veld in Gibraltar ongelukkig in botsing was gekomen met een bijna doorgebroken aanvaller van de thuisploeg. Even dacht Blind aan een zware knieblessure. "Maar al snel werd duidelijk dat mijn knie goed was", vertelt hij. "De pijn was in gedachten erger dan die is geworden."

Door zijn enkelblessure was het seizoen met Ajax voor hem abrupt voorbij. "Maar toen de artsen de diagnose stelden, kwam eruit dat er hoop was voor het EK", aldus Blind. "Ik heb grenzen moeten overtreden. Mensen die geen topsporter zijn, moeten met deze blessure zes weken in het gips. Ik sta hier al weer na zes weken, met dank aan een fantastisch medisch team om mij heen. Ook van familie en vrienden heb ik veel steun gehad."

Als de schijn niet bedriegt, kan Blind er misschien al bij zijn als Oranje het EK op 13 juni aftrapt tegen Oekraïne. Hij weet nog niet wat zijn rol wordt; links centraal achterin of misschien wel linksback in een systeem met vijf verdedigers, net zoals op het WK van 2014 in Brazilië.

"We hadden toen spelers als Van Persie, Sneijder en Robben", zegt Blind over het WK waar Oranje als derde eindigde. "En toch waren de verwachtingen niet hooggespannen. Ik denk dat we nu ook ver kunnen komen. We hebben fantastische talenten en een goede mix van ervaring en jonge spelers. We hoeven voor niemand bang te zijn en zijn tot grootse dingen in staat. We moeten hard werken, een goed systeem neerzetten en dan kunnen we het alle teams lastig maken."