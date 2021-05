Daley Blind heeft vrijdag in Zeist meegetraind met Oranje bij de eerste oefensessie sinds de bekendmaking van de definitieve EK-selectie. Captain Georginio Wijnaldum, Frenkie de Jong, Nathan Aké en Jasper Cillessen ontbraken nog wel.

Bondscoach Frank de Boer zei eerder deze week dat de 31-jarige Blind, die eind maart in de interland tegen Gibraltar een enkelblessure opliep, op schema ligt in zijn herstel.

Mogelijk kan de verdediger over ruim een week al speelminuten maken in de tweede en laatste oefeninterland van de voorbereiding tegen Georgië. Het EK lijkt niet meer in gevaar voor de Ajacied, die vrijdag de hele training meedeed.

Van de definitieve selectie van 26 spelers stonden er 22 op het veld in Zeist. Nathan Aké, die zaterdag de Champions League-finale met Manchester City wacht, Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong zullen tijdens het trainingskamp van Oranje in de Portugese kustplaats Lagos aansluiten.

Cillessen mist trainingskamp

De selectie van De Boer reist zaterdag af en blijft zeven dagen in Lagos. Jasper Cillessen mist het hele trainingskamp, omdat hij positief getest heeft op het coronavirus.

AZ-doelman Marco Bizot traint voorlopig als derde keeper mee met Oranje, maar zal als alle doelmannen fit zijn niet naar het EK gaan.

In Portugal speelt Oranje een oefeninterland, op woensdag 2 juni is Schotland de tegenstander in Faro. Het oefenduel met Georgië is op zondag 6 juni in Enschede, waarna Oranje op zondag 13 juni in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne de eerste groepswedstrijd van het EK afwerkt.