Ondrej Kúdela heeft woensdag het hoger beroep in zijn racismezaak verloren. De Tsjechische verdediger van Slavia Praag blijft daardoor tien duels geschorst en moet het EK definitief missen.

Bondscoach Jaroslav Silhavý had dinsdag nog één plek in zijn EK-selectie opengelaten voor het geval Kúdela alsnog in het gelijk zou worden gesteld. Nu moet Silhavý dus alsnog op zoek naar een vervanger om zijn 26-koppige selectie compleet te maken.

De 34-jarige Kúdela zou volgens de UEFA op 18 maart tijdens de return tegen Rangers FC in de achtste finales van de Europa League iets in het oor van zijn tegenstander Glen Kamara hebben gezegd. Dat was niet zichtbaar, omdat hij zijn hand voor zijn mond hield.

De Fin met Sierra Leoonse roots werd vervolgens woedend en beschuldigde Kúdela van racisme. Na onderzoek concludeerde de UEFA dat de achtvoudig international inderdaad een racistische opmerking had gemaakt en legde hem een schorsing van tien duels op.

Kamara werd zelf ook geschorst

Kamara werd zelf ook voor drie wedstrijden geschorst, omdat hij Kúdela na afloop van de wedstrijd te lijf ging in de spelerstunnel. Slavia won het duel in Glasgow met 0-2 en bereikte daarmee de kwartfinales van de Europa League.

Kúdela ontkende de beschuldigingen van racisme en besloot een dag na het ontvangen van het hele vonnis officieel in beroep te gaan. Volgens Kamara is Kúdela juist te licht gestraft. "De UEFA had minimaal een schorsing van een jaar moeten opleggen in plaats van deze symbolische tien wedstrijden", zei advocaat Aamer Anwar vorige maand namens Kamara.

Ook de Tsjechische regering bemoeide zich met de zaak en liet zich kritisch uit over de straf voor Kúdela. "De racismeaantijgingen zijn niet bewezen", schreef een hoge bestuurder namens het kabinet in een open brief aan de tuchtcommissie van de UEFA. "Zelfs een official van de UEFA vroeg zich af of Kúdela de racistische opmerking heeft gemaakt."