Wout Weghorst, Quincy Promes en Cody Gakpo zijn woensdag opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende maand. Marco Bizot, Steven Bergwijn, Anwar El Ghazi, Hans Hateboer, Rick Karsdorp, Jeremiah St. Juste, Kenny Tete en Tonny Vilhena zijn de acht afvallers.

De KNVB wilde eigenlijk tussen 14.00 uur en 15.30 uur per linie bekendmaken welke in totaal 26 spelers zijn geselecteerd, maar dat lukte de Nederlandse voetbalbond alleen met de keepers. Daarna wisten verschillende Nederlandse media al de volledige selectie te melden.

Bergwijn en Tete zijn de opvallendste afvallers. De aanvaller, die dit seizoen weinig in actie kwam bij Tottenham Hotspur, en de verdediger kregen onder bondscoach Frank de Boer vrijwel altijd een uitnodiging voor Oranje. Hans Hateboer heeft zich volgens De Telegraaf zelf afgemeld door een kleine breuk in zijn voet.

Weghorst zit er voor het eerst bij onder De Boer. Cody Gakpo en Jurriën Timber debuteren in de definitieve selectie van Oranje. Net als Teun Koopmeiners deed Gakpo in maart nog met Jong Oranje mee aan de groepsfase van het EK onder 21 jaar. Promes is weer terug bij Oranje, nadat hij in maart werd gepasseerd voor de start van de WK-kwalificatie.

Maarten Stekelenburg krijgt de voorkeur boven Marco Bizot. De 38-jarige routinier, die met Nederland zilver veroverde op het WK van 2010, verving de afgelopen maanden de geschorste André Onana met verve bij Ajax en behoorde in maart voor het eerst sinds vier jaar weer tot de definitieve selectie van Oranje.

De volledige EK-selectie van het Nederlands elftal. De volledige EK-selectie van het Nederlands elftal. Foto: NU.nl

Landen mogen drie extra spelers oproepen

Daley Blind is zoals verwacht ook opgeroepen, hoewel hij nog herstellende is van een zware enkelblessure. De Boer liet onlangs weten dat hij verwacht dat Blind op tijd fit is voor het EK. Aanvoerder Virgil van Dijk mist het toernooi sowieso door een zware knieblessure en kan pas over enkele maanden weer aansluiten bij Liverpool.

De Boer moest zijn groep woensdag terugbrengen van 34 naar 26 spelers. De deelnemende landen aan het EK mogen als gevolg van het zware en overvolle seizoen door de coronacrisis niet 23 (zoals gebruikelijk) maar 26 spelers meenemen naar het EK. Ryan Babel en Calvin Stengs ontbraken eerder verrassend in de voorselectie.

Oranje belegde van maandag tot en met woensdag een trainingsstage in Zeist. De EK-selectie gaat van 29 mei tot en met 5 juni op trainingskamp naar het Portugese Lagos, waar de ploeg van De Boer op 2 juni in Almancil een oefenduel met Schotland speelt. In de aanloop naar het EK wordt er ook nog geoefend tegen Georgië (6 juni) in Enschede.

Het Nederlands elftal begint het EK op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in Amsterdam en vervolgt de groepsfase met wedstrijden tegen Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni), eveneens in de Johan Cruijff ArenA. De nummers één en twee van de zes poules en de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales.