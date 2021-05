Het Nederlands elftal bereidt zich de komende weken voor op het EK, dat voor de ploeg van bondscoach Frank de Boer op zondag 13 juni van start gaat met een wedstrijd tegen Oekraïne. Dit is tot die tijd het programma van Oranje.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Maandag 24 mei-woensdag 26 mei: Oranje traint in Zeist met de spelers die geen clubverplichtingen meer hebben. De groep traint gedeeltelijk samen met Jong Oranje, dat zich voorbereidt op de finaleronde van het EK onder 21 jaar.

Woensdag 26 mei: De KNVB maakt om 14.00 uur de definitieve selectie voor het EK bekend. 8 van de 34 voorgeselecteerde spelers moeten nog afvallen. Bondscoach De Boer geeft om 16.00 uur op een persconferentie een toelichting op zijn keuzes.

Vrijdag 28 mei: De hele 26-koppige selectie verzamelt zich in Zeist en werkt daar om 17.30 uur nog een training af, die open is voor de pers om te volgen. Publiek mag vanwege de coronamaatregelen bij geen enkele training zijn.

Zaterdag 29 mei: Training achter gesloten deuren om 11.30 uur. Oranje vertrekt vervolgens naar het Portugese Lagos voor het tweede deel van het trainingskamp.

Zondag 30 en maandag 31 mei: Open training om 12.30 uur en een sessie achter gesloten deuren om 18.30 uur.

Dinsdag 1 juni: Om 12.30 uur begint de training, waarvan alleen het eerste kwartier te zien is. Om 14.45 uur volgt een persconferentie van De Boer met een speler.

Oranje bereidt zich in Zeist én het Portugese Lagos voor op het nieuwe seizoen. Oranje bereidt zich in Zeist én het Portugese Lagos voor op het nieuwe seizoen. Foto: Pro Shots

Oranje speelt oefenduels met Schotland en Georgië

Woensdag 2 juni: Het Nederlands elftal speelt in de Algarve een oefenwedstrijd tegen Schotland. Aftrap in Estádio Algarve in Almancil is om 20.45 uur.

Donderdag 3 juni: Open training om 13.30 uur.

Vrijdag 4 juni: Besloten training om 12.30 uur én 18.30 uur.

Zaterdag 5 juni: Training om 12.00 uur. De selectie van Oranje verlaat Portugal daarna en keert terug op Nederlandse bodem. Om 20.00 uur geeft De Boer in Enschede een persconferentie met een speler.

Zondag 6 juni: Nederland speelt tegen Georgië de laatste oefenwedstrijd in de aanloop naar het EK. De wedstrijd in de Grolsch Veste begint om 18.00 uur. De selectie keert daarna terug naar de KNVB Campus in Zeist, waar de groep zal verblijven.

Zondag 13 juni: Oranje opent het EK in de Johan Cruijff ArenA met een wedstrijd tegen Oekraïne (aftrap 21.00 uur). Nederland speelt in de groepsfase ook tegen Oostenrijk (17 juni, 21.00 uur) en Noord-Macedonië (21 juni, 18.00 uur).

Alle tijden in dit stuk zijn gebaseerd op de Nederlandse tijd. In Portugal is het één uur vroeger.