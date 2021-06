Karim Benzema is dinsdag zeer verrassend opgenomen in de definitieve Franse EK-selectie van bondscoach Didier Deschamps. De aanvaller van Real Madrid, goed voor 27 goals in 81 interlands, maakt na zes jaar afwezigheid zijn rentree bij de nationale ploeg.

Op Benzema na zitten er geen verrassingen in de ijzersterke selectie van Deschamps. Grote namen als Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba en Raphaël Varane behoren allemaal tot de 26-koppige selectie.

De 33-jarige Benzema geldt al jaren als een van de beste spitsen van zijn land, maar ontbrak lange tijd bij de Franse ploeg vanwege zijn aandeel in de afpersingszaak rond toenmalig mede-international Mathieu Valbuena in 2015.

Een vriend van Benzema zou Valbuena in 2015 hebben gechanteerd met een seksvideo. Benzema zou Valbuena vervolgens hebben geadviseerd het geëiste bedrag van 150.000 euro te betalen. De spits moet in oktober nog voor de rechter verschijnen in die zaak.

Benzema werd sinds het nieuws over de zaak naar buiten kwam niet meer opgeroepen voor Frankrijk en miste zodoende het EK van 2016 in eigen land en het WK van 2018 in Rusland, waar Frankrijk de wereldtitel veroverde. Bij Real is Benzema dit seizoen goed voor 22 goals in 37 competitieduels.

"Ik ben zo trots op deze rentree in de Franse ploeg en op het vertrouwen dat in mij wordt gesteld", liet Benzema dinsdagavond op Twitter weten. "Dank aan iedereen die mij altijd heeft gesteund en mij elke dag kracht geeft."

Benzema in 2016 woedend op Deschamps

Benzema was woedend toen hij in 2016 door Deschamps buiten de EK-selectie werd gehouden. Volgens de spits was de bondscoach "gezwicht voor de druk van een racistisch deel van Frankrijk". Deschamps zei daarna dat hij deze opmerkingen van Benzema nooit zou vergeten, maar heeft nooit gezegd dat hij de aanvaller niet meer zou selecteren.

Deschamps liet dinsdag in een reactie op zijn EK-selectie weten een gesprek te hebben gehad met Benzema, maar wilde verder niet uitweiden over de inhoud. Hij gaf wel aan dat hij Benzema niet had geselecteerd als dat niet goed voor het elftal was geweest.

Op het EK zit Frankrijk in een loodzware poule met titelhouder Portugal, Duitsland en Hongarije. De Fransen starten het eindtoernooi op 15 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.