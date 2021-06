Topspelers als Virgil van Dijk, Zlatan Ibrahimovic en Arek Milik schitteren door afwezigheid op het EK, dat bijna begint. Een overzicht van de spelers die als gevolg van blessures niet in actie kunnen komen op het Europees kampioenschap.

Virgil van Dijk (Nederland)

De 29-jarige aanvoerder van Oranje doet niet mee aan het EK vanwege een zware knieblessure. De Liverpool-verdediger raakte op 17 oktober vorig jaar in de Merseyside-derby tegen Everton zwaar geblesseerd aan zijn knie toen hij werd getorpedeerd door keeper Jordan Pickford.

Jasper Cillessen (Nederland)

Niet een blessure, maar een positieve coronatest houdt Jasper Cillessen van het EK. De doelman van Valencia, normaal gesproken eerste keus bij Oranje, kon door zijn coronabesmetting niet met het Nederlands elftal op trainingskamp naar Portugal en bondscoach Frank de Boer wil geen risico's nemen.

Donny van de Beek (Nederland)

Na een teleurstellend seizoen bij Manchester United is ook speeltijd op het EK hem niet gegund. Van de Beek heeft een blessure en moet net als landgenoten Van Dijk en Cillessen een streep door het EK zetten.

Zlatan Ibrahimovic (Zweden)

De 39-jarige Zweed kampt met een knieblessure. Ibrahimovic viel begin mei bij AC Milan uit in de topper tegen Juventus en staat minstens zes weken aan de kant.

Marc-André ter Stegen (Duitsland)



De tweede doelman achter Manuel Neuer bij Duitsland haalde medio mei een streep door het EK. Ter Stegen kampte al lange tijd met knieklachten en heeft besloten om zich deze zomer opnieuw te laten opereren.

Ansu Fati (Spanje)

Het achttienjarige toptalent van FC Barcelona kreeg begin mei een terugslag in het herstel van een zware knieblessure. Fati moest zich opnieuw aan de meniscus in zijn linkerknie laten opereren.

Krzysztof Piatek (Polen)

De 25-jarige aanvaller van Hertha BSC liep in mei een gebroken enkel op en moest daarna een operatie ondergaan. In achttien interlands voor Polen tekende de spits voor acht doelpunten.

Arek Milik (Polen)

De oud-Ajacied is niet op tijd hersteld van een knieblessure die hij opliep tijdens de laatste competitiewedstrijd van zijn club Olympique Marseille. De medische staf van Polen stelde een trainingsschema op om hem alsnog klaar te stomen voor het EK, maar een week voor de eerste groepswedstrijd ging er alsnog een streep door zijn toernooi.

Nicolò Zaniolo (Italië)

De 21-jarige middenvelder scheurde in september in de interland met Oranje de voorste kruisband van zijn linkerknie.

Pedro Neto (Portugal)

Ook de 21-jarige aanvaller van Wolverhampton Wanderers kampt met een knieblessure. Neto moest in april een operatie ondergaan, waarna er voor hem een streep door zijn eerste eindtoernooi ging.

Renato Steffen (Zwitserland)

De 29-jarige middenvelder van VfL Wolfsburg staat al sinds begin maart aan de kant met een zware enkelblessure.

Joe Gomez (Engeland)

Liverpool-verdediger Gomez liep in november een zware knieblessure op en kon de rest van het seizoen direct vergeten.

Mason Greenwood (Engeland)

De negentienjarige Greenwood viel weg uit de Engelse selectie door een blessure waar hij al langer mee kampte. De Engelse voetbalbond FA heeft niet bekendgemaakt waar Greenwood precies last van heeft.

Trent Alexander-Arnold (Engeland)

Rechtsback Alexander-Arnold liep in een oefeninterland tegen Oostenrijk een hamstringblessure op, waardoor de twaalfvoudig international een streep moest zetten door de EK.

Dominik Szoboszlai (Hongarije)

De twintigjarige Szoboszlai maakte in de kwalificatiewedstrijd voor het EK vorig jaar november in de laatste minuut een doelpunt tegen IJsland, waardoor de Hongaren zich verzekerden van deelname aan het EK. Begin dit jaar liep hij echter een dijbeenblessure op en sindsdien kwam hij niet meer in actie voor zijn club RB Leipzig.