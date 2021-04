Het Spaanse Bilbao is geschrapt als speellocatie van het EK voetbal deze zomer, hebben de Baskische organisatoren woensdagavond bekendgemaakt. De stad kan vanwege de huidige coronasituatie niet garanderen dat er publiek bij de wedstrijden aanwezig kan zijn, waarop de UEFA deze week zou besluiten de stad als speellocatie te schrappen.

De Basken besloten vooruitlopend op dat moment het nieuws zelf naar buiten te brengen. Ze zijn boos en spreken over een "eenzijdige beslissing" van de UEFA.

Ze onderzoeken momenteel de mogelijkheden om een schadevergoeding bij het voetbalorgaan in te dienen. De plaatselijke autoriteiten willen gecompenseerd worden voor alle kosten die zijn gemaakt.

Mogelijk wordt Bilbao vervangen als speelstad door Sevilla.

De UEFA zou aanvankelijk afgelopen maandag de speellocaties van het EK officieel presenteren. Die beslissing werd echter verschoven naar vrijdag vanwege alle hectiek rondom de mislukte lancering van de Super League.

Ook München en Dublin hebben nog geen garanties kunnen afgeven wat betreft publiek in meer of mindere mate bij de EK-duels. Dat is in principe een voorwaarde van de UEFA om EK-stad te mogen blijven.

Negen andere gaststeden van het EK konden al wel garanties voorleggen dat er fans in de stadions zullen worden toegelaten. De Johan Cruijff ArenA behoort tot de stadions waar EK-wedstrijden gespeeld gaan worden.

De KNVB heeft laten weten te mikken op ten minste 12.000 toeschouwers bij de drie groepswedstrijden van Oranje, plus nog een duel in de achtste finales.