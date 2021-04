Nederlands elftal jaagt op tweede EK-zege

De eerste en enige keer dat het Nederlands elftal de titel pakte was op het EK van 1988. Na in de halve finale te hebben gewonnen van rivaal West-Duitsland, rekende Oranje in de finale in München af met de Sovjet-Unie (2-0).



Voor de ploeg van de huidige bondscoach Ronald Koeman is het EK 2020 het eerste toernooi sinds het WK van 2014, waarop Oranje als derde eindigde. Voor de twee daaropvolgende toernooien, het EK van 2016 én het WK van 2018, wist Nederland zich niet te plaatsen.



De laatste keer dat er een EK of WK voetbal in Nederland werd gehouden, was in 2000. Nederland organiseerde toen samen met België het EK. Oranje ging toen in de halve finales na strafschoppen onderuit tegen Italië.