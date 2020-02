Er wordt tijdens het EK voetbal van 2020 gespeeld in twaalf stadions, verspreid over twaalf landen. Hieronder een overzicht van alle speelsteden en stadions.

Azerbeidzjan:

Stad: Bakoe

Stadion: Bakoe Olympisch Stadion

Capaciteit: 69.870

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één kwartfinale

Het stadion in Bakoe werd in 2011 gebouwd en was in 2015 gastheer van de Europese Spelen. (Foto: Pro Shots)

Denemarken:

Stad: Kopenhagen

Stadion: Parkenstadion

Capaciteit: 38.190

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

Het Parkenstadion in Kopenhagen is met afstand het kleinste stadion van het EK. (Foto: Pro Shots)

Duitsland:

Stad: München

Stadion: Allianz Arena

Capaciteit: 70.067

Aantal eerdere EK's in land: Eén (1988)

Pakket: Drie groepswedstrijden en één kwartfinale

Er werd tijdens het WK van 2006 al gespeeld in het stadion in München. (Foto: Pro Shots)

Engeland:

Stad: Londen

Stadion: Wembley

Capaciteit: 90.652

Aantal eerdere EK's in land: Eén (1996)

Pakket: Drie groepswedstrijden, één achtste finales, halve finales en finale

Op Wembley worden liefst zes wedstrijden gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Hongarije:

Stad: Boedapest

Stadion: Puskás Aréna

Capaciteit: 67.215

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

De Puskás Aréna werd eind 2019 opgeleverd. Er worden tijdens het EK in totaal vier duels gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Ierland:

Stad: Dublin

Stadion: Dublin Arena

Capaciteit: 51.711

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

Het stadion in Dublin was in 2011 de organisator van de Europa League-finale. Ook worden er regelmatig rugby-interlands gespeeld. (Foto: Pro Shots)

Italië:

Stad: Rome

Stadion: Stadio Olimpico

Capaciteit: 68.993

Aantal eerdere EK's in land: Twee (1968 en 1980)

Pakket: Drie groepswedstrijden en één kwartfinale

Stadio Olimpico in Rome was tijdens het WK van 1990 ook al van de partij. (Foto: Pro Shots)

Nederland:

Stad: Amsterdam

Stadion: Johan Cruijff ArenA

Capaciteit: 54.990

Aantal eerdere EK's in land: Eén (2000)

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

De Johan Cruijff ArenA werd in 2000 ook al aangedaan als speelstadion bij een EK. (Foto: Pro Shots)

Roemenië:

Stad: Boekarest

Stadion: National Arena

Capaciteit: 54.851

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

De voetbaltempel in Boekarest bestaat sinds 2011 en mocht een jaar later al de Europa League-finale huisvesten. (Foto: Pro Shots)

Rusland:

Stad: Sint-Petersburg

Stadion: Sint-Petersburg Stadion

Capaciteit: 67.800

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één kwartfinale

Het stadion in Sint-Petersburg werd in 2017 opgeleverd en werd twee jaar geleden ook al gebruikt bij het WK. (Foto: Pro Shots)

Schotland:

Stad: Glasgow

Stadion: Hampden Park

Capaciteit: 51.472

Aantal eerdere EK's in land: Geen

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

Hampden Park is het oudste stadion van dit EK. Het in 1903 opgeleverde stadion werd in 1999 nog grondig gerenoveerd. (Foto: Pro Shots)

Spanje:

Stad: Bilbao

Stadion: San Mamés

Capaciteit: 53.289

Aantal eerdere EK's in land: Eén (1964)

Pakket: Drie groepswedstrijden en één achtste finale

Het grootste stadion van Baskenland bestaat sinds 2013. Vorig jaar ging de dertiende etappe van de Vuelta a España nog van start in het stadion. (Foto: Getty Images)