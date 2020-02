Het EK voetbal van 2020 wordt van 12 juni tot en met 12 juli verspreid over heel Europa gehouden. Dit is het speelschema van het toernooi. Het volledige schema is op 31 maart bekend, als de finales van de play-offs zijn gespeeld.

Eerste speelronde:

1. 12 juni 21.00 uur (Rome): Turkije-Italië

2. 13 juni 15.00 uur (Bakoe): Wales-Zwitserland

3. 13 juni 18.00 uur (Kopenhagen): Denemarken-Finland

4. 13 juni 21.00 uur (Sint-Petersburg): België-Rusland

5. 14 juni 15.00 uur (Londen): Engeland-Kroatië

6. 14 juni 18.00 uur (Boekarest): Oostenrijk-nnb

7. 14 juni 21.00 uur (Amsterdam): Nederland-Oekraïne

8. 15 juni 15.00 uur (Glasgow): nnb-Tsjechië

9. 15 juni 18.00 uur (Dublin): Polen-nnb

10. 15 juni 21.00 uur (Bilbao): Spanje-Zweden

11. 16 juni 18.00 uur (Boedapest): nnb-Portugal

12. 16 juni 21.00 uur (München): Frankrijk-Duitsland

Tweede speelronde:

13. 17 juni 15.00 uur (Sint-Petersburg): Finland-Rusland

14. 17 juni 18.00 uur (Bakoe): Turkije-Wales

15. 17 juni 21.00 uur (Rome): Italië-Zwitserland

16. 18 juni 15.00 uur (Boekarest): Oekraïne-nnb

17. 18 juni 18.00 uur (Kopenhagen): Denemarken-België

18. 18 juni 21.00 uur (Amsterdam): Nederland-Oostenrijk

19. 19 juni 15.00 uur (Dublin): Zweden-nnb

20. 19 juni 18.00 uur (Glasgow): Kroatië-Tsjechië

21. 19 juni 21.00 uur (Londen): Engeland-nnb

22. 20 juni 15.00 uur (Boedapest): nnb-Frankrijk

23. 20 juni 18.00 uur (München): Portugal-Duitsland

24. 20 juni 21.00 uur (Bilbao): Spanje-Polen

Derde speelronde:

25. 21 juni 18.00 uur (Rome): Italië-Wales

26. 21 juni 18.00 uur (Bakoe): Zwitserland-Turkije

27. 22 juni 18.00 uur (Amsterdam): nnb-Nederland

28. 22 juni 18.00 uur (Boekarest): Oekraïne-Oostenrijk

29. 22 juni 21.00 uur (Kopenhagen): Rusland-Denemarken

30. 22 juni 21.00 uur (Sint-Petersburg): Finland-België

31. 23 juni 21.00 uur (Londen): Tsjechië-Engeland

32. 23 juni 21.00 uur (Glasgow): Kroatië-nnb

33. 24 juni 18.00 uur (Bilbao): nnb-Spanje

34. 24 juni 18.00 uur (Dublin): Zweden-Polen

35. 24 juni 21.00 uur (München): Duitsland-nnb

36. 24 juni 21.00 uur (Boedapest): Portugal-Frankrijk

Achtste finales:

37. 27 juni 18.00 uur (Amsterdam): Nummer twee groep A-Nummer twee groep B

38. 27 juni 21.00 uur (Londen): Nummer één groep A-Nummer twee groep C

39. 28 juni 18.00 uur (Boedapest): Nummer één groep C-Nummer drie groep D, E of F

40. 28 juni 21.00 uur (Bilbao): Nummer één groep B-Nummer drie groep A, D, E of F

41. 29 juni 18.00 uur (Kopenhagen): Nummer twee groep D-Nummer twee groep E

42. 29 juni 21.00 uur (Boekarest): Nummer één groep F-Nummer drie groep A, B of C

43. 30 juni 18.00 uur (Dublin): Nummer één groep D-Nummer twee groep F

44. 30 juni 21.00 uur (Glasgow): Nummer één groep E-Nummer drie groep A, B, C of D

Kwartfinales:

45. 3 juli 18.00 uur (Sint-Petersburg): Winnaar 41-Winnaar 42

46. 3 juli 21.00 uur (München): Winnaar 39-Winnaar 37

47. 4 juli 18.00 uur (Bakoe): Winnaar 40-Winnaar 38

48. 4 juli 21.00 uur (Rome): Winnaar 43-Winnaar 44

Halve finales:

49. 7 juli 21.00 uur (Londen): Winnaar 46-Winnaar 45

50. 8 juli 21.00 uur (Londen): Winnaar 48-Winnaar 47

Finale:

51. 12 juli 21:00 uur (Londen): Winnaar 49-Winnaar 50