Drugslab in zogenaamde bottelarij: mannen (58 en 41) uit Bladel en Eindhoven zitten 90 dagen langer

De twee mannen die verdacht worden van het runnen van een drugslab in een 'bottelarij' in Eindhoven, blijven langer 90 dagen langer in voorarrest.

Dat heeft de raadkamer van de rechtbank vrijdag besloten. Het gaat om een 58-jarige man uit Bladel en een 41-jarige man uit Eindhoven. Het duo werd medio december aangehouden in een pand aan de Hoge Zijde in Eindhoven-Noord. De zogenaamde bottelarij was ingericht voor het produceren en verpakken van drugs. De politie vond ruim 6000 liter aan chemische grondstoffen en enkele tientallen kilo's kant-en-klare drugs. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

