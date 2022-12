Zomerschool in Eindhoven is een blijvertje maar niet vrijblijvend

Met uiteindelijk 524 deelnemers hebben er afgelopen zomer minder kinderen meegedaan aan het programma van de Zomerschool in Eindhoven. Een project om de taalontwikkeling van kinderen in de schoolvakantie op peil te houden.

Bij het overgrote deel van de deelnemende kinderen wordt thuis geen Nederlands gesproken. Het gevaar is dat deze kinderen in de weken van de zomervakantie dus niet oefenen met de Nederlandse taal. Sinds 2015 wordt daarom de Zomerschool georganiseerd. Een samenwerking tussen onder andere de Ontdekfabriek, elf spilcentra, Dynamo, de bibliotheek en de gemeente. Kinderen worden aangemeld door de scholen zelf en krijgen gedurende meerdere dagen een programma aangeboden waarbij ze al spelenderwijs oefenen met de Nederlandse taal.

In 2015 begon de Zomerschool als proef voor 30 kinderen en in 2019 waren dit er al 360. In 2020 verdubbelde dat aantal nog een keer vanwege corona. Veel ouders gingen immers niet op vakantie. Vorig jaar waren het er zelfs 950 waardoor niet iedereen ingedeeld kon worden. Dit jaar was er daarom een maximaal aantal kinderen per school vastgesteld. Met 524 deelnemers, veel kinderen gingen weer op vakantie, werd het maximaal aantal deelnemers echter niet gehaald

De zomerschool is niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. Als ouders akkoord gaan met de aanmelding, wordt de aanwezigheid van hun kind gedurende het hele programma verwacht. Dat laatste is volgens de gemeente wel een aandachtspunt. Ook dit jaar werden 39 kinderen op het laatste moment afgemeld en kwamen er nog eens 45 gewoon niet opdagen. Het lukte in de meeste gevallen ook niet om hierover in contact te komen met de ouders.

Slecht Nederlands taalniveau

Uit de evaluatie van de afgelopen editie van de Zomerschool blijkt verder het belang van het project. 19 procent van de deelnemende kinderen heeft een slecht Nederlands taalniveau en bij 40 procent is dat matig. Slechts 16 procent van de kinderen spreekt Nederlands thuis en nog eens 5 procent Nederlands en een andere taal. In de andere gevallen wordt er thuis alleen een andere taal gesproken. Bijvoorbeeld Engels, Turks, Arabisch of Indiaas.

Ouders van deelnemende kinderen zijn tevreden over het aanbod, zo blijkt uit een enquête achteraf. Zo is 93 procent zeer tevreden over de begeleiding en vinden bijna alle kinderen het programma leuk. Scholen merken op dat het nuttig is voor de kinderen dat ze mee hebben gedaan. De Zomerschool krijgt in 2023 dan ook een vervolg.