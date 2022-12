Grip op geld en energiekosten, de Eindhovense bibliotheek biedt hulp

Hoe om te gaan met je geld of besparen op de energierekening? De geldcoach of energiecoach kunnen oplossingen aandragen. Ze geven gratis advies in de Eindhovense bibliotheek.

In de bieb in de Witte Dame zijn er wekelijks inloopspreekuren voor mensen die hulp zoeken. De energiecoach is er iedere dinsdag tussen 11.00 en 12.00 uur. De geldcoach geeft advies op donderdag tussen 12.00 en 13.00 uur. Energiecoach De initiatieven zijn ontstaan vanwege de huidige energiecrisis. Veel mensen hebben grote moeite om de rekeningen te betalen. Besparen op gas en elektriciteit is belangrijker dan ooit, maar hoe doe je dat? De energiecoach biedt uitkomst met slimme - vaak kleine - oplossingen die helpen om direct te besparen in en om het huis. Ze geven advies over slimme trucs en gedragsveranderingen. Ook kunnen ze mensen aanmelden voor een gratis adviesgesprek thuis. Ze hebben ook een overzicht van alle projecten die er lopen bij de gemeente en waar inwoners gebruik van kunnen maken. Grip op uitgaven De geldcoach geeft tips en adviezen over hoe mensen grip op hun uitgaven krijgen én houden. De coach die werkt als bewindvoerder heeft jarenlange ervaring op dit gebied. De Eindhovense bibliotheek biedt steeds meer spreekuren voor uiteenlopende problemen. Zo kunnen mensen er terecht voor hulp bij het digitaal communiceren met de overheid. Ook is er iedere week een digicafé waar ze uitleg krijgen over het gebruik van e-books en tablets. De bibliotheek biedt ook cursussen op het gebied van internetten en lezen. Vaak in samenwerking met vrijwilligers. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

