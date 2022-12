Donkerste tunneltje van Eindhoven gaat dicht, Dommelbrug wordt versterkt

Het is waarschijnlijk het donkerste, smerigste en meest onaantrekkelijke tunneltje in de stad: de onderdoorgang voor voetgangers op de grens van de Onze Lieve Vrouwestraat en de Insulindelaan. In de loop van volgend jaar wordt de oostelijke tunnel, parallel lopend aan de Dommel, gesloten.

Eerder al werd de westelijke zijde met hekken afgegrendeld, maar nu moet dus ook de andere helft eraan geloven. Het Eindhovens college van B en W heeft hiervoor een verkeersbesluit genomen. Voor dat besluit zijn meerdere redenen. De brug over de Dommel, met aan weerszijden de onderdoorgang voor voetgangers, dateert uit 1940 en dreigt te zwak te worden voor al het verkeer dat dagelijks over de rondweg dendert. De brug wordt daarom ondersteund met stalen pijlers en een stalen balk. De tunneltjes zijn daarna niet meer geschikt voor voetgangers. Augustus 2023 De werkzaamheden aan de Dommelbrug worden in augustus volgend jaar uitgevoerd. Maar daarvóór al wil de gemeente de enige nog opengestelde onderdoorgang afsluiten. Het voetpad tussen de Onze Lieve Vrouwestraat aan de zuidzijde en aan de andere kant - de Sumatralaan - wordt daarna aan de openbaarheid onttrokken. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

