Man (20) verstopt zich op dak na inbraak, aangehouden na zoektocht

Een twintigjarige man die zich zondagavond op een dak in Eindhoven probeerde te verstoppen voor de politie, kwam bedrogen uit: hij werd ontdekt door agenten en is met hulp van de brandweer naar beneden gehaald. De man wordt ervan verdacht even daarvoor ingebroken te hebben bij een bedrijf aan de Kleine Berg.

Bij het bedrijf bleek uiteindelijk geld te zijn gestolen. De man lag rond 22.00 uur op het dak en hoopte dat de zoekende agenten hem over het hoofd zouden zien. Nadat hij toch in de kraag werd gevat, is hij aangehouden op verdenking van inbraak. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zit volgens de politie op Tweede Kerstdag nog vast. Naar de inbraak wordt verder onderzoek gedaan.

