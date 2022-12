Duizenden op de been voor fakkeltocht langs kerk en moskee: ‘Hier begint onze kerst!’

Eerst bidden met een pastor en een imam in de kerk en daarna voor een kop linzensoep naar de moskee. De dertigste fakkeltocht op zaterdagavond in Eindhoven stond in het teken van verbinding tussen christenen en moslims in de stad. Enkele duizenden mensen liepen mee.

Het is even voor 19.00 uur als het Wilhelminaplein is volgelopen met mensen. De traditionele fakkeltocht op Kerstavond staat op het punt van beginnen. Vanaf een podium richt burgemeester Jeroen Dijsselbloem zich nog snel tot de menigte: "De zachte krachten zullen overwinnen. Iedere fakkel is een oproep om er samen wat van te maken, elkaar te steunen en te omarmen en niemand buiten te sluiten."

Dan ontsteekt iedereen zijn wasfakkel en staat het plein in lichterlaaie. "Een mooie vredesgedachte", reageert een vrouw die anoniem wil blijven op de woorden van de burgemeester. "We blijven de fakkeltocht elk jaar lopen, alhoewel je ook weleens denkt: waarvoor? Er woekert altijd ergens een oorlog." De vrouw loopt mee voor 'verbinding en verdraagzaamheid'. "Het zou zonde zijn als deze vlammetjes zouden gaan doven."

Voorafgaand aan de fakkeltocht was er in de Catharinakerk even verderop een zogeheten interreligieuze viering. Op die bijeenkomst baden kerkgangers met pastor Rob Kosterman, Gerdien de Graaf en imam Hikmet Önder voor vrede en voor de stad Eindhoven. "Niet ondanks, maar dankzij onze verschillen kunnen we met elkaar leven", aldus Kosterman.

Wandeltocht begonnen na aanslag in Duitsland

De pastor ziet mensen zich tot God keren of zich van hem afwenden, 'parallel aan de pieken en dalen in hun leven'. "Wend je tot een liefdevolle macht te midden van alles wat er gebeurt", adviseert Kosterman de mensen. Hij merkt daarbij op dat God in de koran geldt als 'de meest barmhartige en de meest genadevolle'.

Tegen het einde van de viering keerden Önder (32) en zijn vrouw terug naar de Fatih-moskee aan de Willemstraat. In een bericht op Facebook vertelt de voorganger aan zijn volgers wat ooit de aanleiding was voor de eerste wandeltocht voor verdraagzaamheid in Eindhoven: een aanslag in het Duitse Solingen op een Turkse familie in 1993. Daarbij kwamen vijf vrouwen en meisjes om het leven. Önder zegt het jammer te vinden dat de Turkse gemeenschap in het verleden volgens hem te weinig betrokken is geweest 'bij een voor Turken begonnen mars'.

Deze avond komen bij de Fatih-moskee enkele honderden deelnemers aan de fakkeltocht over de vloer voor een gratis kop linzensoep, een gesprek en een rondleiding. "Hier begint onze Kerst!", aldus Jos en Gonja Baijens uit Veldhoven voor de deur van de moskee. Ze prijzen de gastvrijheid en de saamhorigheid op deze avond. "Zo hoort het altijd te zijn."

Moskee bewonderen met open mond

Binnen vragen enkele bezoekers aan twee zussen hoe het toch kan dat de ene wel een hoofddoek draagt en de andere niet. Andere deelnemers van de tocht bewonderen met open mond de binnenkant van de moskee: de koepel, de verlichting, de kalligrafie aan de muren en het tapijt in de gebedsruimte. Meerdere vrijwilligers (zowel mannen als vrouwen) moeten bijspringen om de bezoekers te vertellen over wat er zoal in de moskee gebeurt aan activiteiten.

Het Eindhovense zangkoor Sway luisterde ondertussen met feestgangers op het Wilhelminaplein achter de moskee, de Kerstavond op met populaire meezingliedjes. En zo bleef het nog lang gezellig en was er op deze heldere avond voor ieder wat wils.