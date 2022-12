Rechtbank neemt het Eindhovenaar (32) kwalijk dat hij masturberen achter het stuur ontkent

Een 32-jarige Eindhovenaar krijgt tachtig uur werkstraf van de Bossche rechters, omdat hij zichzelf achter het stuur bevredigde en daarbij steeds naast fietsende meisjes ging rijden in Nuenen. Hij moet zich ook laten helpen aan zijn seksverslaving.

De officier van justitie had naast die tachtig uur ook twee weken cel voorwaardelijk geëist. Ze vond dat de man de aandacht van de minderjarige meisjes op zijn bezigheid had willen vestigen door naast ze te gaan rijden. De rechters zien geen bewijs dat er contact tussen de man en de meisjes is geweest. Maar ook zonder dat, heeft hij hun eerbaarheid geschonden.