Man met duizenden xtc-pillen aangehouden

Bij een grote verkeerscontrole in Eindhoven is een bestuurder betrapt met 2500 xtc-pillen in zijn auto. Hij en zijn bijrijder zijn aangehouden, de auto in de pillen zijn in beslag genomen. Dat meldt de politie.

De recherche onderzoekt de zaak verder. De zaak kwam dinsdagavond aan het licht tijdens een grote controle in stadsdeel Tongelre. Team Verkeer van de politie werkte hiervoor samen met de Vreemdelingenpolitie, de Koninklijke Marechaussee, handhaving van de gemeente Eindhoven en de Belastingdienst. Ruim 130 voertuigen werden gecontroleerd en in totaal werden er 43 bonnen uitgeschreven. Van verschillende mensen zijn nog openstaande schulden geïnd, in verband daarmee zijn er nog eens twee voertuigen in beslag genomen. De automobilist met de grote voorraad pillen was niet in bezit van een rijbewijs. "Omdat het voertuig op een onhandige plek stond hebben wij het voertuig verplaatst. Tijdens het verplaatsen liet onze neus ons gelukkig niet in de steek. In het voertuig roken wij een vreemde lucht. Het voertuig is door ons doorzocht en hier troffen wij een doos met daarin 2500 pillen." Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

