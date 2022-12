Aangeschoten bestuurder (54) zonder rijbewijs betrapt op de Boschdijk

Een 54-jarige bestuurder uit Eindhoven is dinsdagochtend betrapt voor het rijden onder invloed op de Boschdijk in de stad. Hij had bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op.

Rond 11.30 uur blies de bestuurder 610 Ug/l bij de controle. Dat komt neer op zo'n vijf glazen drank. Een rijbewijs had hij niet bij zich. Dat was hij al kwijtgeraakt bij een eerdere veroordeling voor het rijden onder invloed. De man kreeg een proces-verbaal.

