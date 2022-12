Arrestatieteam licht tweetal van bed, aanhoudingen in groot drugsonderzoek

Twee mannen zijn in Eindhoven aangehouden in een grootschalig drugsonderzoek van de politie. Ze werden maandag in alle vroegte van hun bed gelicht door een arrestatieteam. Dat gebeurde in woningen aan de Brestlaan en aan het Canneshof, allebei in het noorden van Woensel.

De aanhoudingen komen voort uit een groot drugsonderzoek van de politie, dat sinds 2019 loopt. De recherche houdt zich daarin bezig met een organisatie die 'zich op grote schaal bezighoudt met de productie en handel van synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen'. In het onderzoek werden eerder al negen aanhoudingen verricht, op een dag waarop duizend agenten doorzoekingen deden op zo'n veertig locaties in Nederland en Spanje. Onder meer een kampje aan de Heezerweg werd volledig doorzocht. Die dag werden drugs, grondstoffen voor drugs, grote sommen geld, wapens en munitie in beslag genomen. De aangehouden verdachten zouden kopstukken zijn van een club die achter enkele drugslabs in de regio zat. Mannen zitten vast Maandag werden een 38-jarige man en een 37-jarige man aangehouden. Eerstgenoemde voor de productie van synthetische drugs, de ander voor onder meer het dumpen van drugsafval. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek en worden komende week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

