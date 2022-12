Eerste lichten ontstoken voor de viering van het Chanoeka-wonder

Na twee jaar sobere Chanoeka-vieringen was zondag iedereen weer welkom op het Stadhuisplein. Daar ontstak burgemeester Jeroen Dijsselbloem de eerste kaars op de negenarmige kandelaar, de chanoekia.

Chanoeka, het feest van licht, vrijheid en tolerantie, is voor de Joodse gemeenschap een belangrijk feest. Het feest duurt acht dagen en gedurende deze acht dagen steken gelovige Joden thuis iedere dag een kaars aan. De kaarsen staan symbool voor de acht dagen dat het Chanoeka-wonder duurde.

Met Chanoeka herdenken de Joden dat ze hun heilige tempel in Jeruzalem terug veroverden op de Grieken. Ze vonden daarop in de tempel de grote kandelaar terug: de menora, met nog een klein kruikje gewijde olie. Op die eerste dag werd met die olie de eerste kaars aangestoken en die was toen op. Maar de dag erna bleek het kruikje weer gevuld te zijn en zo gebeurde dit acht dagen lang: het Chanoeka-wonder.

"Het universele verlangen van de mens is licht, beter licht is beter zicht op elkaar. Licht zorgt voor verbinding, dus moeten wij het licht verspreiden, dat is waar Chanoeka voor staat," zo sprak burgemeester Dijsselbloem.

Na het aansteken van de tweede kaars door rabbijn Simcha Steinberg werden er gezamenlijk Hebreeuwse liederen gezongen. Opperrabbijn Binyomin Jacobs gaf in zijn toespraak aan hoe belangrijk het is om naar elkaar te luisteren. "Door licht te laten schijnen kun je de duisternis laten verdwijnen. Door licht te laten schijnen kun je de grenzen ontdekken. Door licht te laten schijnen kun je elkaar zien, dat is het intermenselijke contact wat iedereen nodig heeft."

Jacobs: "Ik werd gebeld door de eigenaar van de synagoge in Mariupol, Oekraïne. Deze synagoge is volledig verwoest. Tussen de puinhopen trof hij de menora volledig ongeschonden aan. Dus ook in Mariupol zullen de kaarsen ontstoken worden. Hoe duister het ook is, er is altijd een lichtpunt."

Naast het aansteken van de kaarsen zijn er nog meer gebruiken bij Chanoeka. Zoals het eten van soefganiot, dit is de Joodse versie van de oliebol. Deze oliebol verwijst naar de gewijde olie van het Chanoeka-wonder. Na alle toespraken kon iedereen binnen, in het Stadhuis, genieten van deze lekkernij. Ondertussen speelden de kinderen met een zogeheten dreidel, een speciale dobbelsteen met Hebreeuwse letters.

"Wat we hier vanavond hebben gehoord is dat we tolerant moeten zijn naar elkaar toe. Er wordt teveel gevochten voor vrijheid, wees dankbaar voor je vrijheid", aldus een van de aanwezigen, Daniël.