Vechtpartij in conferentiecentrum Vught loopt uit de hand: Eindhovenaar mishandelt agenten

Een Eindhovenaar (31) is donderdagnacht bij Landgoed Huize Bergen in Vught opgepakt omdat hij twee agenten heeft mishandeld. De agenten gingen naar het conferentiecentrum, omdat daar een vechtpartij was ontstaan.

Diverse mannen, die eerder op de dag een training hadden bij het conferentiecentrum, waren met elkaar op de vuist gegaan. "Mijn collega's gingen daar naartoe om te bemiddelen, maar de verdachte keerde zich met geweld tegen hen. Hij heeft met kracht diverse stoten gegeven en ook aan de haren getrokken van de agenten", vertelt wijkagent Marcel de Rouw. Volgens hem was er mogelijk sprake van overmatig drank- of drugsgebruik. Omdat de vechtpartij zo uit de hand liep, kwam ook de politie Den Bosch ter plaatse om bijstand te verlenen. De verdachte is direct aangehouden en hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden voor geweld tegen politieagenten in functie. De twee agenten raakten bij de mishandeling lichtgewond en zijn volgens De Rouw 'erg geschrokken'. "Ze kwamen om te helpen en dan gebeurt er dit." Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

