Politieonderzoek naar mogelijk drugslab in Eindhoven gaat door tot woensdag, verdachte aangehouden

De politie doet vanaf dinsdagmiddag onderzoek bij een mogelijk drugslab op een bedrijventerrein in Eindhoven. Agenten troffen de ruimte aan bij een controle aan de Hooge Zijde. Een verdachte is aangehouden. Het onderzoek gaat ook op woensdag een groot deel van de dag in beslag nemen, meldt de politie.

Agenten zetten dinsdag op het terrein onder meer honden in. Verder ondersteunen specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen de politie bij het onderzoek. Volgens een politiewoordvoerder wordt bekeken of het inderdaad om een drugslab gaat. Dat onderzoek wordt dinsdag niet meer afgerond. Pas op woensdag maakt de politie meer duidelijk over wat er precies aan de Hooge Zijde is aangetroffen. Om de vindlocatie veilig te houden, blijven agenten in de nacht op het bedrijventerrein aanwezig. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politie een drugsvangst doet aan de Hooge Zijde: in 2014 werden in een loods twee vrachtwagenopleggers met ongeveer 20.000 liter chemicaliën aangetroffen. Verder lagen er in de loods ook 74 kilo amfetamine, een machine om pillen mee te maken, een raketwerper en twee vuurwapens. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

