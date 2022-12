Defensietoestel maakt opnieuw voorzorgslanding op Vliegbasis door motorstoring

Het vliegtuig maakte dinsdag weer een testvlucht. Volgens majoor Wilco ter Horst Zijlstra, woordvoerder van de luchtmacht, leverde de storing geen directe problemen op. "Net als in een auto kan er een rood lampje gaan branden, waarbij het beter is om niet door te rijden", zegt Ter Horst Zijlstra. "In dit geval kan dat ook gebeuren als er problemen zijn met een motor. Wij nemen geen risico en landen uit voorzorg voor de veiligheid van het personeel en het materieel."