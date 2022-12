Politie treft mogelijk drugslab aan op bedrijventerrein, verdachte aangehouden

Agenten zetten op het terrein onder meer honden in. Verder ondersteunen specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen de politie bij het onderzoek. Volgens een politiewoordvoerder wordt bekeken of het inderdaad om een drugslab gaat.

Dat uitzoekwerk kan nog tot laat in de avond duren. Zo is het volgens de woordvoerder nog niet duidelijk of de politie op dinsdag al meer informatie naar buiten kan brengen.