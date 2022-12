Jonge zwaan vriest vast op ijs en wordt bevrijd door brandweer

Brandweerlieden hebben maandagmiddag een jonge zwaan uit het ijs in Eindhoven gehaald. Het dier was vastgevroren in het ijs aan de Kanaaldijk Noord. Een opvang geeft het zwaantje tijdelijk onderdak om aan te sterken.

Om de jonge zwaan te bevrijden, waadden brandweerlieden door het ijskoude water om bij het dier te komen. Na hulp van de brandweer op het ijs, kwam het zwaantje los van het bevroren kanaal. Het dier zwom echter moeizaam weg en leek uitgeput. Na een korte achtervolging door twee brandweerlieden kon de jonge vogel op een niet bevroren deel van het kanaal naar de overkant zwemmen. Op de kant getrokken De brandweer ving de zwaan daar met een vangstok en trok deze op de kant. Dierenambulance-medewerkers brachten het uitgeputte dier in een draagtas naar de ambulance. Daarna is de vogel naar de opvang gebracht. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

