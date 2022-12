Gemeente koopt lap grond voor 2,2 miljoen bij landgoed De Wielewaal

Buurmans grond komt meestal maar één keer te koop. Onder dat motto koopt de gemeente Eindhoven voor 2,2 miljoen euro drie stroken grond aan de weg Tegenbosch, bij landgoed De Wielewaal.

Het gaat om 7,5 hectare grasland en een stukje met bomen tegen het villawijkje Tegenbosch aan. Blauwhoed Lievendael BV, een Rotterdams vastgoedbedrijf, betaalde in 2007 1,5 miljoen euro voor het land, waarschijnlijk aan de familie Philips. Die ontwikkelde hier ook de woningbouw met grote vrijstaande huizen in de hoek Oirschotsedijk/Anthony Fokkerweg.

Grond bij landgoed

De aankoop past goed bij wat Eindhoven sinds begin dit jaar al in bezit heeft, het landgoed met de voormalige landhuis van Frits Philips, schrijft het college in een persbericht. Voor de Wielewaal en de andere (bos)gebieden rondom ontwikkelt de gemeente momenteel een visie. De groene long moet ruimte bieden aan de inwoners in de steeds dichter bebouwde stad.

Na de aankoop van De Wielewaal zijn de gesprekken met de eigenaar van deze drie percelen geïntensiveerd, aldus het college. Wethouder Rik Thijs is blij met de aankoop. Op die manier wil de stad de regie houden over het toekomstige gebruik van het gebied, midden in 'stadsbos De Wielewaal'. Er zijn geen bouwplannen hier. Wel kan het groene terrein ingezet worden om de verbinding tussen de Groene Corridor (Oirschotsedijk) en de fietsbrug Tegenbosch over de N2/A2 te verbeteren.

Kopen voor versterken groen

"De bestaande natuurwaarden blijven hiermee gewaarborgd en kunnen waar mogelijk nog verder worden versterkt. We verwerven in Eindhoven ook voor behoud en versterken van groen. Dat past bij onze ambities als groene stad en regio", aldus Thijs. De aankoopprijs is volgens de gemeente 'een reëel bedrag, gelet op de getaxeerde waarde'.

Bewoners en geïnteresseerden kunnen nog meedenken over de visie op het Stadsbos De Wielewaal. Er is onder meer een enquête op www.eindhoven.nl/wielewaal