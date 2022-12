Fietsster ernstig gewond door aanrijding met scooter, bestuurder scooter opgepakt

Een fietsster is vrijdagavond ernstig gewond geraakt toen ze werd aangereden door een scooter. Dit gebeurde vlak bij het beursgebouw in Eindhoven. De scooterrijder is aangehouden door de politie.

Het ongeluk gebeurde op een drukke kruising. De vrouw liep een hoofdwond op en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter rukte uit. De politie twijfelt of de scooterrijder wel mocht rijden en heeft hem meegenomen naar het bureau voor verhoor. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

