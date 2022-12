Bouw van 59 woningen in De Majoor Eindhoven gestart; eerste middeldure nieuwbouwproject van Stayinc

Het is een van de eerste nieuwbouwprojecten van middeldure woningen van Stayinc., de zusteronderneming van woningcorporatie Wooninc. De 59 appartementen van zo'n 50 vierkante meter gaan tussen de 810 en 870 euro per maand kosten. Aannemer BanBouw uit Nuenen verwacht de woningen in het voorjaar van 2024 op te leveren. De verhuur start waarschijnlijk na de zomer van 2023.