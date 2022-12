Robotics Team π: kweekvijver voor jonge techneuten én meedoen aan Amerikaanse wedstrijd

Hoe enthousiasmeer je jongeren om de techniek in te gaan? Bij Robotics Team π op Science Park Eindhoven laten ze scholieren kennismaken met al het leuks dat die techniek te bieden heeft.

"Wat is techniek? Je kunt wiskunde en natuurkunde leuke vakken vinden, maar techniek is niet alleen rekenen. Het is veel meer. Wij geven een voorproefje van heel het aspect", legt Anita Karki uit. Zij is een van de oprichters van Robotics Team π. Als Fontysstudent begonnen, inmiddels werkzaam als software engineer.

Doel is jongeren enthousiasmeren voor de techniek. "Er is een tekort aan technisch personeel. Veel bedrijven richten zich op afstudeerders. Het is juist belangrijk om bij het begin jongeren te stimuleren om voor een technische opleiding te kiezen", aldus Karki.

Prodrive een van de grote sponsoren

Hoe leuk is het dan om aan de slag te gaan met het bouwen van een robot en mee te doen aan de First Robotics Competition in Amerika. Robotics Team π heeft een mooie, grote locatie op Science Park Eindhoven in een gebouw van Prodrive Technologies, een van de grote sponsoren. "Teamleden van ons komen ook bij Prodrive terecht", vertelt Iris van de Pol. Als Fontysstudent binnen het team verantwoordelijk als mechanical engineer en marketinggerelateerde zaken.

Het team bestaat uit zo'n veertig leden. (Ex-)Studenten en scholieren van de Internationale School Eindhoven (ISE) en het Strabrecht College in Geldrop. Scholieren worden nu nog 'geronseld', maar in de toekomst wil het team graag een community zijn waarbij iedereen kan aansluiten en mee kan sleutelen.

Ole (15), 4 vwo ISE: "Techniek en design maken boeien me wel. Ik wil zelf gaan ondernemen en dan is kennis van techniek wel handig. Op deze manier kan ik dat ervaren.''

De spannendste tijd voor het team gaat er nu aan komen. Begin volgende maand is de kick-off van de First Robotics Competition. Zij ontvangen dan de specificaties waar de robot aan moet voldoen en waar punten mee zijn te scoren. Het team heeft zes weken de tijd om te bouwen. "Hectische weken met lange dagen en korte nachten. Waarbij studie en werken doorgaan'', vertelt Van de Pol.

Op naar de volgende

Na de competitie in Amerika is het eerst even bijkomen. Dan alles documenteren en begint de voorbereiding van lessen, zoals programmeren en tekenen voor het volgende schooljaar. Van de Pol: "Van de zomer tot januari repareren we robots op vlakken waar het niet goed draait en ontwikkelen we bestaande systemen verder.'' En dan op naar de volgende robot!