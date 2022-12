Nieuwe leesclub van start in Eindhoven met boeken van vrouwelijke, niet-westerse en queer auteurs

Op woensdagavond 7 december is de aftrap van Buskeda bij boekhandel Van Piere. Host Gisèle Mambre vertelt meer over de leesclub en geeft de eerste leesopdracht. Het eerste boek dat de leesclub behandelt is Last van Ellen Ombre dat in september van dit jaar verscheen. De schrijfster komt op 11 januari 2023 naar boekhandel Van Piere om in gesprek te gaan met haar lezers.