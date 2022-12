Enorme schade na zeer grote brand in appartementencomplex Eindhoven, bewoonster naar ziekenhuis

Delen via E-mail

In een appartementencomplex aan het Amandelpark in Eindhoven heeft zondagavond een zeer grote brand gewoed. De brandweer was met minstens zeven grote brandweerwagens ter plaatse. Het gebouw werd grotendeels ontruimd en liep veel schade op. Twee slachtoffers raakten gewond. Inmiddels is de brand geblust.

De brand ontstond rond 20.20 uur in een appartement op de bovenste (vijfde) verdieping van het flatgebouw, waarin voornamelijk senioren wonen. De vlammen sloegen uit de woning naar buiten. Dakpannen die in brand stonden, vielen op de balkons van naastgelegen appartementen. "Daardoor leek het alsof meerdere woningen in brand stonden. Het ging uiteindelijk maar om één woning", aldus François Peeters, de hoofdofficier van Dienst van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Eén van de twee slachtoffers is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat volgens Peeters vermoedelijk om de bewoonster van het appartement, waarin de brand begon. Zij heeft rook ingeademd. Een tweede slachtoffer raakte lichtgewond en is nagekeken in een ambulance.

Betrokken bewoners zijn opgevangen in nabijgelegen buurthuis De Huiskamer. In de woningen zijn koolmonoxidemetingen verricht en is geventileerd. Meerdere appartementen op de bovenste etages van het complex hebben schade opgelopen, meldt de Veiligheidsregio.

De hulpdiensten werden om 21.00 uur opgeschaald naar GRIP1 (waardoor politie en ambulance beter samen kunnen coördineren). De politie was met meerdere eenheden aanwezig voor hulpverlening en ondersteuning van de brandweer. De brandweer haalde het bluswater grotendeels uit de naastgelegen vijver.

Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Daar doet de politie onderzoek naar.