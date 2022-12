Jongens van 8 en 11 gooiden vuurwerk: geen straf voor grote brand op woonwagenkamp

Het Openbaar Ministerie kan geen straf uitdelen voor het veroorzaken van de grote brand op een woonwagenkamp in Eindhoven van begin november. De brand ontstond omdat jongens van 11 en acht jaar met vuurwerk gooiden. In Nederland kunnen kinderen onder de twaalf jaar niet vervolgd worden.

Op zondag 6 november brak er brand uit op het woonwagenkamp aan de Brestlaan. Een groot chalet stond al volledig in lichterlaaie toen de brandweer arriveerde. Het vuur sloeg over op twee woonwagens. Zeker tien brandweerwagens konden een enorme ravage niet voorkomen.

De politie kreeg in het onderzoek al snel camerabeelden in handen waarin te zien was dat kinderen vuurwerk naar binnen gooiden. Uit deze beelden kwamen drie minderjarigen naar voren: jongens van 8, 11 en zestien jaar oud. De zestienjarige had gefilmd, maar gooide zelf niet met vuurwerk. Omdat niet is bewezen dat de zestienjarige iets fout heeft gedaan, is ook hij vrijgesproken.

Bewoners zijn alles kwijt

De bewoners van het chalet zijn alles kwijt. Een dag na de brand probeerden kampbewoners nog wat spullen te redden. Zussen Maria en Anita Pruijmboom vochten tegen de tranen. Maria is bewoner van het chalet en was gelukkig niet thuis. "Mijn kinderen van vijf en twee jaar - Givano en Gianna - waren bij mijn ex."

De drie kinderen van haar zus Anita van 17, 15 en twaalf jaar, waren die zondagmiddag wél thuis op het woonwagenkamp. "Gelukkig konden zij nog op tijd weg komen", vertelde ze een dag later.

Maria reed vanuit Den Bosch naar huis toen ze gebeld werd. 'Alles staat in brand', kreeg ze te horen. Van een grote afstand van haar eigen huis kon ze al rookpluimen zien. "Het is echt verschrikkelijk. Al mijn spullen, ook dingen van mijn overleden moeder, alles is weg. En de wagen was niet verzekerd", snikte ze een dag na de brand.

Het OM heeft gekeken of de veroorzakers van de brand strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dat wil nog niet zeggen dat de schade van de brand niet bij de ouders verhaald kan worden.