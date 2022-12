14-jarige jongen ramt muur in de straat met auto van ouders, moeder zat ernaast

Door de schade aan het huis in de Jan Vethstraat kan de bewoonster vanuit haar woonkamer naar buiten kijken. Ze zat binnen op de bank televisie te kijken, toen de auto ineens aan de buitenzijde tegen de muur reed. Het stucwerk van haar muur, op twee tot 3 meter van haar vandaan, brokkelde direct af. Haar voor het raam slapende kat werd net niet geraakt door de vallende brokstukken.

Een aannemer en het woonbedrijf hebben de schade aan de muur beoordeeld. Zij schakelden snel een bouwbedrijf in om het gat in de muur tijdelijk met platen te dichten. Aan de bewoonster van het geraakte huis is gemeld dat de volledige schade binnen één tot twee weken hersteld wordt.