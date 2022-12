Roemeen (31) probeert oor af te snijden; veertig maanden cel

De man was met zijn broer en enkele landgenoten naar Eindhoven gereden om daar een andere landgenoot te treffen. Voordat het zover kwam was het slachtoffer - ook uit Roemenië - gewaarschuwd door de broer van de man die nu is veroordeeld. Het slachtoffer moest 25.000 euro betalen, anders zou hij worden vermoord.

Zo ver kwam het niet, maar het slachtoffer werd wel tegen de grond gewerkt en herhaaldelijk tegen zijn hoofd geschopt. Dat gebeurde ter hoogte van het casino in de Kruisstraat. Camera's legden de vechtpartij vast. Op de beelden was te zien dat de veroordeelde man aan het eind van de matpartij sneed in het rechteroor van het slachtoffer. De verwonding viel uiteindelijk relatief mee, het oor is inmiddels genezen.