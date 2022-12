Eindhovenaren kunnen ideeën over Wielewaal en stadsbos doorgeven

Landgoed De Wielewaal is door de gemeente aangekocht en gaat in 2025 open voor publiek. Voordat het zover is wil de gemeente met een ontwikkelingsvisie komen. Daarover mag dus iedereen meedenken. Het gaat niet alleen om landgoed de Wielewaal maar om een veel groter gebied daaromheen: het stadsbos. Dit gebied wordt begrensd door Boschdijk, Beatrixkanaal, Anthonie Fokkerweg en Elburglaan/Vredeoord.

Inwoners, ondernemers, experts, eigenaren en belangenorganisaties kunnen deelnemen aan het Stadsbosdoolhof of een digitale enquête invullen. Zij krijgen vragen en dilemma's voorgelegd over het stadsbos en de Wielewaal, zoals: wat missen ze in het stadsbos en hoe gaan we om met groen, erfgoed en het openstellen van de Wielewaal?