Eindhovense moeder heeft dochtertjes niet mishandeld, aldus rechtbank

De moeder ontkende tijdens de rechtszaak dat ze haar dochters - nu 13 en 10 jaar - had geslagen, geknepen, bespuugd, uitgescholden en opgesloten in een kast op zolder. De dochters hadden dat verklaard in hun aangifte. Die aangifte was vals en met de vader van de dochters - inmiddels haar ex-partner - van tevoren doorgesproken, zo stelde moeder.