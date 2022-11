Personenauto volledig uitgebrand in Eindhoven: politie zoekt in de buurt naar brandstichters

Een personenauto is dinsdagnacht rond 0.30 uur in brand gevlogen aan de Echternachlaan in Eindhoven. Mogelijk is er sprake van brandstichting.

Buurtbewoners hoorden een harde knal, en zagen mensen op een huurscooter weg rijden bij de auto. De politie heeft in de omgeving en ook in winkelcentrum Woensel gezocht naar de dader, maar kon niemand meer vinden. De auto ging verloren bij de brand. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen