De brandweer ging ter plaatse. De cliënt kon op tijd in veiligheid worden gebracht en werd door ambulancepersoneel nagekeken. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis te worden overgebracht.

Volgens een woordvoerder van de GGzE had het incident niet veel om het lijf. ,,Het gebeurt hier vaker dat een melder afgaat, als er rookontwikkeling ontstaat.” De oorzaak van het incident -opzet of een ongelukje- is vooralsnog onduidelijk.