Elf biggetjes gedumpt in Philips de Jongh park

In het Philips de Jongh park in Eindhoven zijn vrijdagavond elf biggetjes gedumpt. De hongerige beestjes zaten op elkaar gepropt in twee dozen.

De wandelaar die de dieren vond, maakte vrijdag rond 20.45 uur melding van de dumping bij de stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven. Samen met vrijwilligers van de Hobbyvarkenvereniging heeft die instelling de eerste zorg voor de biggen op zich genomen. De jonge varkentjes zijn meegenomen naar een warme opvangplek en kregen daar eten en drinken. "De situatie was prima voor nood, maar niet geschikt voor langer verblijf. Dus zocht één van hun vrijwilligers contact met ons", aldus een woordvoerder van de Hobbyvarkenvereniging. "Gelukkig hadden we in de buurt sinds een paar weken weer een noodopvang vrij." Daar begon het elftal direct gretig te eten. De dieren kunnen bij de opvang een paar weken op adem komen en worden nagekeken door een arts. "Ook zijn ze we bij wet verplicht om ze minstens twee weken vast te houden voor het geval dat een eigenaar zich meldt. Dat lijkt ons in dit geval zeer onwaarschijnlijk." Ondertussen wordt er gezocht naar potentiële adoptiekandidaten. Het Philips de Jongh park ligt aan de rand van Eindhoven, net naast PSV-trainingscomplex De Herdgang. Het is een populair gebied voor wandelaars en hardlopers. Het dumpen van dieren komt helaas vaker voor. Vorige maand werden er bij Bergen op Zoom nog dertig kippen en kuikens gedumpt. Een deel daarvan overleed. "Wat moet je toch een harteloze knurft zijn om je huisdieren zo af te danken", zei een boswachter erover. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

