Reizigers missen vlucht door ‘chaos’ op Eindhoven Airport vanwege ziek personeel

Het is zondagavond erg onrustig geworden op Eindhoven Airport. Volgens een reiziger was het een grote chaos in de hal en werd het grimmig bij de beveiliging. Een woordvoerder van het vliegveld bevestigt dat het veel drukker was dan normaal door ziek personeel. De marechaussee moest bijspringen.

De Nederlandse Alice Pelgrim wilde naar Faro vliegen om terug te keren naar haar Portugese woonplaats. Door de drukte heeft ze deze vlucht gemist. "Er waren maar twee lanen open bij de beveiliging. Alles wat hiervoor stond te wachten kun je niet eens meer rijen noemen. Het was een totale chaos." Het werd volgens haar ook onvriendelijk bij de beveiligingslanen. "Ik hoorde om de hoek dat er flinke ruzies ontstonden." Op Twitter zegt ook Eric van Wenum dat het onrustig was op Eindhoven Airport. "Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn. Er is veel marechaussee opgeroepen." Een woordvoerder van het vliegveld bevestigt dat het erg druk was zondagavond. "Er zijn veel zieken onder het beveiligingspersoneel. Er waren minder lanen open dan dat op dit moment had gemoeten." Marechaussee Volgens de woordvoerder waren veel reizigers 'hier niet blij mee'. "We hebben zeker klachten ontvangen en meerdere reizigers hebben hun vlucht niet gehaald." Dat er ruzies ontstonden, kan zij niet bevestigen. "Er is marechaussee naar de beveiligingslanen gekomen en er zijn zeker reizigers aangesproken." Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

