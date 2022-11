De middag van PSV-speelster Zera Hulswit in het Philips Stadion

Delen via E-mail

De voetbalsters van PSV wonnen zondagmiddag in de Azerion Eredivisie Vrouwen met 3-1 van Feyenoord. De eerste twee Eindhovense doelpunten werden gemaakt door de 19-jarige Zera Hulswit.

PSV-trainer Rick de Rooij koos ervoor om zijn basiselftal wat te verfrissen. Met name het opstellen van jeugdspeelster Zera Hulswit uit Stampersgat pakte goed uit. De snelle rechtsbuiten, die vorige week al sterk inviel tegen Ajax (1-0 verlies), bracht spits Joëlle Smits diverse keren in stelling. Alleen lukte het de clubtopscorer aller tijden niet om de trekker over te halen.

Die wisselwerking resulteerde wel in de openingsgoal halverwege de eerste helft. Smits gaf een passje binnendoor op maat en Hulswit rondde de aanval af: 1-0.

PSV nam in de rust van de wedstrijd in het Philips Stadion afscheid van Sari van Veenendaal. De keeper beëindigde in de zomer haar carrière.

Aan de zijde van Feyenoord twee speelsters uit Best: doelvrouw Jacintha Weimar en centrale verdediger Amber Verspaget. De Rotterdamse ploeg knokte zich terug in de wedstrijd en kwam in de 73ste minuut via Maxime Bennink langszij: 1-1.

Maar het werd de middag van Hulswit. Met een schot van afstand zette zij PSV vijf minuten later weer op voorsprong: 2-1. Het slotakkoord was vlak voor tijd voor Inessa Kaagman: 3-1. Daarna was het tijd voor de publiekswissel van matchwinnaar Hulswit.

PSV - Feyenoord 3-1: 22. Hulswit 1-0, 73. Bennink 1-1, 78. Hulswit 2-1, 88. Kaagman 3-1.

Opstelling PSV: Alkemade; Koeleman (89. Coolen), Hendriks, Van Es, Levels; Kuijpers (65. Biesmans), Kaagman, Worm; Hulswit (89. Henschen), Smits (89. Thestrup), Ripa (80. Bross).

Stand Azerion Eredivisie Vrouwen (per 27-11): 1. FC Twente 8-24, 2. Ajax 9-24, 3. Fortuna Sittard 8-18, 4. ADO Den Haag 8-13, 5. PSV 8-13, 6. Feyenoord 8-13, 7. PEC Zwolle 8-8, 8. sc Heerenveen 9-7, 9. Excelsior 8-5, 10. vv Alkmaar 8-4, 11. Telstar 8-1.