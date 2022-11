Na een melding over iemand van 22 jaar die in het pand zou verblijven met grote hoeveelheden softdrugs en kleine hoeveelheden harddrugs, heeft de politie een inval gedaan. Dit resulteerde in de inbeslagneming van 3,5 kilo softdrugs.

Het is niet de eerste keer dat er invallen zijn geweest aan de Echternachlaan, en drugsvondsten. In januari was er ook al een inval in de woning. Er loopt sindsdien een rechtszaak van de woningbouwvereniging tegen de vijftigjarige huurder. Hierin wordt binnenkort uitspraak gedaan.