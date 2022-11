Er staat geen maat op zaalvoetballers FC Eindhoven; plaatsing kampioenspoule is al zeker

De Eindhovenaren missen al het hele seizoen geblesseerde basisspelers. Dat maakt de prestatie tot nu toe des te knapper. Nu zaten de internationals Manuel Kuijk (gebroken pink), Oualid Saadouni (vrouw bevallen van tweede kind), Jordany Martinus (gaat komende week in de scan) en Marwan Rebbah (langdurig) in de lappenmand. Daar voegde Denzel van Houtum (enkel) zich tijdens de wedstrijd tegen AGOVV nog eens bij.

Bij FCE kwam na ruim een kwartier Nassim Achenteh in het veld. Het jongste broertje van Rochdi, Ieljas en Bilal die bij ZVV spelen of hebben gespeeld. Meteen na zijn intrede schoof Saïd Bouzambou op aangeven van Ayoub Boukhari de 1-0 binnen.

De 4-2 nederlaag in de Brabantse tweestrijd met FCK De Hommel betekende voor de zaalvoetballers van ZVV Eindhoven dat de kampioenspoule definitief uit zicht is. De promotie uit de eerste divisie in juni van dit jaar ging bij de zaalvoetballers van ZVV Eindhoven gepaard met veel vreugde en gezang. Na drie seizoenen was ZVV weer terug op het hoogste platform, het niveau waar de rood-witten zo graag acteren.