Genneper Watermolen na ruim drie weken na sleuteloverdracht nog altijd dicht

Ruim drie weken nadat de sleutel van de Genneper Watermolen werd teruggegeven aan Bernard van Stekelenburg, heeft deze nog altijd niet zijn winkel in de monumentale molen heropend. Ook heeft de molen nog niet gedraaid sinds 1 november.

In 2017 oordeelde de rechtbank dat de gemeente het huurcontract met Van Stekelenburg mocht ontbinden, omdat hij de watermolen niet vaak genoeg liet draaien. Het Gerechtshof veegde deze uitspraak onlangs van tafel.

Maar ruim drie weken na de sleuteloverdracht is de molen nog altijd niet in gebruik. Volgens Van Stekelenburgs advocaat Henk van Eijndhoven is het wachten op 'overleg met de gemeente'. Er is nog geen afspraak hiervoor gemaakt. Volgens Van Eijndhoven ligt het niet aan zijn cliënt dat de molen nog altijd niet draait: "Hij wil zo snel mogelijk heropenen."

Maar volgens de gemeente is het aan Van Stekelenburg om de winkel en de molen al dan niet te heropenen. Bij het overhandigen van de sleutels is de afspraak gemaakt 'dat we zo snel als mogelijk in nader overleg gaan om tot volledige afspraken te gaan komen'.

Of de gemeente alsnog in hoger beroep gaat bij de Hoge Raad wil een woordvoerder nog niet zeggen; eerst wordt hier de gemeenteraad over geïnformeerd.