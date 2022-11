Hulp voor Eindhovense minima bij aanvraag van energietoeslag

Omdat ze het bijvoorbeeld niet weten of de aanvraag te ingewikkeld vinden. Daarom organiseren het partnerfonds Brainport Eindhoven en Samen voor Eindhoven onder de naam 'Geld Gids Weken' nu een aantal inloopspreekuren waar rechthebbenden voor hulp kunnen aankloppen. Tussen 29 november en 15 december kunnen ze zich op drie plekken in de stad melden voor ondersteuning door vrijwilligers van Brainport bedrijven.

In de Bennekel zijn de inloopspreekuren bij de Lassusstraat 15. Geïnteresseerden kunnen hier op 29 november en 6 of 13 december terecht. In Vaartbroek aan de Tarwelaan 54 zijn de spreekuren op 1, 8 en 15 december en ook aan de Rooijakkerstraat 3 op De Hurk kunnen mensen op 6 of 13 december terecht. De spreekuren duren in alle gevallen van 14.00 tot 16.00 uur.