Mannen slaan in op Belgisch stel in parkeergarage: botbreuken en interne verwondingen

Een Belgisch stel is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar mishandeld door een groep mannen in Eindhoven. Dat gebeurde in de parkeergarage onder winkelcentrum Heuvel. Het stel werd ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw liep zelfs interne verwondingen op.

Na een stapavond probeerden de man en vrouw rond 3.00 uur de parkeergarage uit te rijden. De uitgang werd echter geblokkeerd door een witte bestelbus. Toen dat lang duurde besloot de man, die achter het stuur zat, naar het busje te toeteren. Dat werd door inzittenden niet gewaardeerd: één man stapte uit en trapte tegen de auto van de slachtoffers. Ook werd er op de ruiten geramd. Om te voorkomen dat de ramen werden ingeslagen, opende de Belg zijn portier om met de man in gesprek te gaan. Maar de bestelbus-bestuurder wilde niet praten. In plaats daarvan stapten meerdere mannen uit het busje. De groep slaat op de man in. Zijn vriendin probeert de vechtpartij te stoppen, maar wordt hard weggeduwd. Ze valt op de grond en raakt bewusteloos. Vriend gewurgd Op de grond komt ze snel bij, waarop ze ziet dat de groep haar vriend probeert te wurgen. Om hem te kunnen beschermen, klautert ze omhoog. De mannen zien dat en pakken haar opnieuw aan. Dit keer met meerdere vuistslagen in haar gezicht. Weer valt ze bewusteloos op de grond. Daarop gaan de daders ervandoor. Het stel raakte bij de heftige vechtpartij zwaargewond, maar kon nog wel de hulpdiensten bellen. Met een ambulance zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleken de Belgische slachtoffers diverse botbreuken aan de mishandeling over te hebben gehouden. De vrouw moest zelfs naar de intensivecareafdeling voor haar interne verwondingen. Geheugenverlies De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling. Daarbij kunnen de slachtoffers de agenten niet volledig helpen: zij herinneren door de klappen niet meer alles wat er die avond is gebeurd. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

